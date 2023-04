Senden

vor 16 Min.

Einbrecher stiehlt Zigaretten und Bargeld in Sendener Restaurant

Eine bislang unbekannte Person hat in einem Restaurant in Senden den Zigarettenautomaten geknackt.

Artikel anhören Shape

Eine unbekannte Person bricht in ein Restaurant in Senden ein und macht sich dort an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Einbrecher hat sich in der Nacht auf Dienstag Zutritt in ein Restaurant in Senden verschafft. Das betroffene Speiselokal befindet sich an der Illerstraße. Laut Polizeibericht schlug die unbekannte Person mit einem ebenfalls unbekannten Gegenstand die Eingangstüre ein. Im Essbereich des Lokals durchwühlte sie mehrere Schubladen. Außerdem machte sie sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Aus diesem wurden mehrere Zigarettenschachteln und Bargeld gestohlen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Die Beamten ermitteln nun in alle Richtungen und bitten mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizeistation Senden zu melden. Die Telefonnummer lautet: 07307/91000-0 zu erreichen. (AZ)

Themen folgen