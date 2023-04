Einbruch in Kindergarten in Senden: Täter stehlen Notebooks und Bargeld

Die Polizei wird über einen Einbruch in einen Kindergarten in Senden informiert. Die Beamten fahnden nach den Tätern, doch diese können unerkannt flüchten.

Bislang unbekannte Personen sind in der Nacht auf Mittwoch in einen Kindergarten an der Holsteinerstraße in Senden eingedrungen. Gegen 5 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass dort ein Fenster offen stand. Dem Polizeibericht zufolge wurde das Gebäude sofort abgesucht, zudem wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Täter konnten jedoch flüchten.

Die Polizei Senden bittet um Zeugenhinweise

Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und konnten so in das Gebäude einsteigen. Dort durchwühlten sie Schränke und entwendeten mehrere Notebooks und Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)