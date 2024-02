Senden

14:21 Uhr

Einbruch in Sendener Getränkemarkt

Ein 55-jähriger Tatverdächtiger ist in der Nacht auf Mittwoch wohl in einen Getränkemarkt in Senden eingebrochen. Die Polizei konnte ihn vorläufig festnehmen.

In der Nacht auf Mittwoch ist in einen Getränkemarkt in der Römerstraße in Senden eingebrochen worden. Das wurde der Polizeiinspektion Weißenhorn nach eigenen Angaben gegen 2.15 Uhr mitgeteilt, woraufhin unverzüglich Polizeistreifen aus Weißenhorn, Illertissen und Neu-Ulm zum Tatort entsandt wurden. Polizei konnte Tatverdächtigen nach dem Einbruch in Senden festnehmen Bei einer intensiven Fahndung nach dem Einbrecher trafen die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Tatverdächtigen schließlich in unmittelbarer Nähe zum Tatort an und nahmen ihn vorläufig fest. Sie ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Der 55-jährige Tatverdächtige entwendete unter anderem Bierdosen. (AZ)

Themen folgen