Eine Autofahrerin passt in Senden nicht auf und fährt in das Auto vor ihr

Eine Unaufmerksamkeit sorgt für einen Sachschaden von über 3000 Euro: Eine Autofahrerin passt in Senden beim Abbiegen nicht auf.

Eine 36-Jährige wollte am Samstag zu Mittagszeit mit ihrem Auto von der Königsberger Straße nach rechts in die Berliner Straße in Senden abbiegen. Dabei fuhr sie nach Angaben der Polizei aus Unaufmerksamkeit auf das Auto auf, dass sich vor ihr befand.

Zu dem Unfall in Senden kam es aus Unaufmerksamkeit

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehr als 3000 Euro. (AZ)