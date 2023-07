Eingangstüre von Kindergarten beschädigt

In Senden hat sich eine unbekannte Person an der Türe der Kita zu Schaffen gemacht. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht zum Donnerstag die Eingangstüre eines Kindergartens in der Dillmannstraße beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte den elektronischen Schließzylinder, sodass der Türöffner nicht mehr funktionierte. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)