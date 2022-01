Senden

vor 20 Min.

Er hilft Menschen in Senden, die keine reguläre Wohnung haben

Plus Vor einem Jahr hat Robert Kugelmann seine Beratungstätigkeit in Senden begonnen. Er erzählt, wie die Wohnungslosenhilfe Betroffene unterstützen kann.

Von Angela Häusler

Für Menschen in Not ist Robert Kugelmann manchmal die letzte Chance vor dem sozialen Absturz. Er kümmert sich um Sendener Wohnungslose und um Mieterinnen und Mieter, die kurz davor sind, ihre Wohnung zu verlieren. "Die meisten meiner Klienten sind an einem Punkt, wo sie sich einfach nicht mehr selbst helfen können", sagt Kugelmann, der sich nun seit einem Jahr im Auftrag der Stadt um die Wohnungslosen am Ort kümmert. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet er von seiner Tätigkeit und von den Problemen, mit denen Betroffene zu kämpfen haben.

