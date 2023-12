Erneut driften Autos im Schnee vor dem Iller-Center

In der Nacht auf Samstag hat die Polizei ein Treffen von Autofahrern in Senden aufgelöst. Einen Tag später unternahmen weitere Fahrer gefährliche Manöver.

Wie schon in der Nacht zuvor hat die Polizei auch in der Nacht auf Sonntag mehrere Menschen in Senden davon abgehalten, mit dem Auto weitere Driftmanöver im Schnee zu fahren. Bereits am Freitagabend hatten sich wie berichtet 40 bis 50 Personen zu diesem Zweck mit ihren Autos auf dem Parkplatz des Iller-Centers an der Berliner Straße getroffen.

Auch in der Nacht auf Sonntag driften mehrere Autofahrer in Senden

Dem Polizeibericht zufolge sahen die Beamten auch in der Nacht auf Sonntag mehrere Autofahrer, die den schneebedeckten Parkplatz dazu missbrauchten, um mit ihren Fahrzeugen zu driften. Weil diese Manöver gefährlich sind, leiteten die Polizisten gegen die Fahrer jeweils Bußgeldverfahren ein. Sie erwartet nun unter anderem ein Bußgeld in Höhe von 360 Euro. (AZ)