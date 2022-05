Erneute Betrugsversuche mit Anrufen und Textnachrichten in Senden

Wieder versuchen Unbekannte in Senden, mit verschiedenen Betrugsmaschen Geld zu erbeuten. Doch die vermeintlichen Opfer fallen nicht darauf herein.

Wieder haben Unbekannte in Senden mit verschiedenen Maschen versucht, Geld zu ergaunern. Nachdem Anrufe von falschen Polizisten am Montag keinen Erfolg für die Betrüger brachten, probierten es Kriminelle am Dienstag erneut. Dem Polizeibericht zufolge handelte es sich dieses Mal um Schockanrufe und dubiose Mitteilungen über eine Nachrichten-App.

So schützen Sie sich vor Betrugsmaschen 1 / 5 Zurück Vorwärts Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

Bei den Schockanrufen täuschten die Unbekannten vermeintlich schwere Unfälle der Kinder vor, um den Angerufenen Geld abzuknöpfen. In einem Fall wurde ein fünfstelliger Betrag gefordert. Am Dienstagabend erhielt eine 71-jährige Frau eine Textnachricht, die angeblich von ihrer Tochter kam. Diese bat um die Überweisung eines Geldbetrages, um neue Möbel kaufen zu können.

In allen Fällen erkannten die angerufenen Personen erfreulicherweise die Betrugsmaschen, niemand überwies Geld an die Unbekannten. (AZ)

