Senden

vor 16 Min.

Erst klingelten die Täter: Versuchter Einbruch in Senden

Bislang Unbekannte versuchten in ein Einfamilienhaus in Senden einzubrechen.

In der Nacht zum Mittwoch versuchten bislang Unbekannte, in ein Wohnhaus in Senden einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang Unbekannte haben versucht, in ein freistehendes Einfamilienhaus in Senden einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, geschah dies im Zeitraum von Dienstagabend, 19.35 Uhr, bis Mittwochmorgen um 7.10 Uhr. Ein oder mehrere Täter oder Täterinnen klingelten zunächst dreimal an der Haustüre. Als der Eigentümer öffnete, sah er niemanden. Wenige Minuten später hörte er Geräusche außerhalb seines Hauses, ohne diese lokalisieren zu können. Erst am nächsten Morgen stellte er Hebelspuren an der Haustüre und der Eingangstüre zum Wintergarten fest. Es wurde nichts entwendet, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zu den mutmaßlichen Tätern konnte der Hauseigentümer keine Angaben machen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 entgegen. (AZ)

