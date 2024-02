Senden

18:20 Uhr

Eva Treu sichert Sendener Wirtschaftsschule Unterstützung zu

Zum Tag der offenen Tür kamen am Samstag so viele Menschen in die Wirtschaftsschule in Senden, dass die Aula nicht ausreichte.

Plus Viele Eltern interessieren sich für die mögliche neue fünfte Klasse an der Sendener Wirtschaftsschule. Und einen neuen Titel bekommt die Institution auch.

Von Annemarie Rencken

Der Andrang in der Wirtschaftsschule in Senden ist so groß, dass die Aula nicht ausreicht: Nicht nur dort, sondern auch auf der Treppe in den ersten Stock drängen sich die Menschen. Und selbst im ersten Stock haben sich einige auf allen Seiten eingefunden. "Es ist ein wunderschönes Bild, das so zu sehen", sagt Schulleiterin Helga Grabinger am Rednerpult. Es gibt gleich drei Anlässe, die die vielen Eltern mit ihren Kindern an einem Samstagnachmittag hierher bringen: Die Wirtschaftsschule bekommt den Titel "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" verliehen. Außerdem geben die Schülerinnen und Schüler beim Tag der offenen Tür Einblicke ins Schulleben. Und um die mögliche neue fünfte Klasse geht es bei der Veranstaltung auch.

Bei diesem Thema hatte die vergangene Woche gute Nachrichten für die Sendener Institution bereitgehalten: Das Bayerische Kultusministerium hatte verkündigt, dass an einigen Wirtschaftsschulen ab kommendem Schuljahr der Schulversuch einer fünften Klasse gestartet werden soll. Dafür hatten sich in Senden viele Akteurinnen und Akteure schon seit einiger Zeit eingesetzt: Mitte Januar stimmte etwa der Stadtrat einer Bewerbung der Wirtschaftsschule für einen solchen Schulversuch zu, bereits im Dezember befürwortete der Hauptausschuss zwei Stellen für zusätzliche Lehrkräfte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen