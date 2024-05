Senden

22.05.2024

Evangelische Kindergärten in Senden: Stadt zahlt künftig mehr

Plus Weil die finanziellen Sorgen bei den von der evangelischen Kirche in Senden betriebenen Kindergärten wachsen, greift die Stadt künftig ein – mit klaren Vorgaben.

Von Annemarie Rencken

Wie geht es in Senden mit dem Kindergarten Regenbogen und dem Waldkindergarten weiter? Beide Einrichtungen drohen in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, weshalb die evangelische Kirchengemeinde als Trägerin die Stadt – wie berichtet – darum bittet, zukünftig das gesamte Betriebskostendefizit zu übernehmen. Geschieht dies nicht, wird die Kirche daraus Konsequenzen ziehen, den Vertrag kündigen und wäre zum Ende des Jahres raus – die Stadt müsste in diesem Fall die Trägerschaft also selbst übernehmen.

Andere Sendener Kindergärten und Kitas könnten ähnliche Anträge stellen

Dass es sich die Stadt – vor allem organisatorisch – nicht wirklich leisten kann, die Kindergärten in Eigenregie zu betreiben, ist ein Punkt, den besonders Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf vertritt. "Das kann niemals das Ziel sein", sagte sie unserer Redaktion, nachdem das Thema Mitte April im Hauptausschuss kontrovers diskutiert worden war. Andere Mitglieder des Gremiums waren anderer Meinung und argumentierten, dass dies sehr wohl möglich sei.

