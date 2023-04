Exhibitionist belästigt zwei Frauen in Senden: Polizei sucht Zeugen

Zwei Frauen rufen wegen eines Mannes, der mit heruntergelassener Hose in seinem Auto sitzt, die Polizei. Daraufhin macht sich der Unbekannte aus dem Staub.

Mit heruntergelassener Hose ist am Mann am Montagfrüh in Senden bei offener Fahrertüre in seinem Auto gesessen. Als zwei Frauen gegen 7.45 Uhr an dem Wagen vorbeigingen, onanierte der Mann. Die Polizei sucht nun nach dem Exhibitionisten und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Vorfall in der Illerstraße in Senden. Als die beiden Frauen die Polizei verständigten, fuhr der Mann davon. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann oder ebenfalls belästigt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)