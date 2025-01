Fahrer hinterlassen Schäden, Polizei sucht Zeugen

Über zwei Autofahrer oder -fahrerinnen, die sich nach einem Unfall nicht um den verursachten Schaden gekümmert haben, berichtet die Polizei Senden. Am Donnerstag parkte ein grauer Audi in der Germanenstraße. Zwischen 11.45 und 13.30 Uhr parkte in bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in den unmittelbar links danebenliegenden Parkplatz ein- oder aus. Dabei touchierte er den Pkw des Geschädigten im Bereich des hinteren linken Radkastens. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro, schätzt die Polizei. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Telefon 07307/910000 bei der Polizei Senden zu melden. Am Donnerstagabend kurz nach 17 Uhr streifte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Eichenbergstraße beim Vorbeifahren einen geparkten schwarzen Mercedes. Dann entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Mercedes entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich, schätzt die Polizei. Nach Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der Unfallverursacher einen roten Kleinwagen fuhr. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9600 in Verbindung zu setzen. (AZ)

