Fahrer ohne Führerschein belügt Polizisten bei Kontrolle in Senden

Ein Mann muss sein Auto stehen lassen, weil er seit Jahren keine Fahrerlaubnis besitzt. Polizisten in Senden hatte er zunächst etwas anderes erzählt.

Eine dreiste Lüge hat ein Autofahrer am Donnerstag Polizisten in Senden aufgetischt. Bei einer Verkehrskontrolle hatten die Beamten festgestellt, dass der 36-Jährige am Steuer des angehaltenen Autos nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Nach Polizeiangaben sagte der Fahrer zunächst, dass er seinen Führerschein auf seiner Arbeitsstelle vergessen habe. Doch das stimmte nicht. Tatsächlich besitzt der Mann seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein, sein Auto musste er vor Ort stehen lassen. (AZ)