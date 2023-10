Fahrerflucht in Senden: 7.500 Euro Schaden an Auto

Die Polizei nimmt nach einer Fahrerflucht in Senden Hinweise zum Vorfall entgegen.

Jemand hat in Senden ein Auto angefahren und sich danach nicht um den Schaden in Höhe von schätzungsweise 7.500 Euro gekümmert. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall zwischen Montag und Donnerstag in der Bahnhofstraße. Der Besitzer stellte den schwarzen Audi S5 sam Montag gegen 23.30 Uhr am rechten Straßenrand kurz vor der Ulrichstraße in Richtung Kemptener Straße ab. Als er am Donnerstag gegen 9.45 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er einen größeren Schaden an der vorderen linken Stoßstange. Wer Hinweise zur Tat oder dem Unfallflüchtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)