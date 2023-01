Fahrradfahrer muss nach Stürzen in Senden reanimiert werden

In Senden wird ein 68-Jähriger nach mehreren Stürzen mit dem Fahrrad bewusstlos. Sein Gesundheitszustand ist nach Angaben der Polizei kritisch.

Nach mehreren Stürzen in Senden ist ein Fahrradfahrer am Mittwoch in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann musste zwischendurch sogar reanimiert werden, weil er bewusstlos geworden war.

Wie die Polizei berichtet, kam der 68-Jährige am Vormittag zunächst an der Kreuzung Kemptener Straße/Hauptstraße ohne Fremdeinwirkung mit seinem Rad zu Fall. Dabei prallte er laut Zeugenaussagen mit dem Kopf gegen den Bordstein. Passanten riefen umgehend den Rettungsdienst, auf den der Mann jedoch nicht warten wollte. Er stieg dem Polizeibericht zufolge wieder auf sein Fahrrad, stützte jedoch weitere Male. Letztlich wurde der 68-Jährige bewusstlos, sodass er reanimiert werden musste. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand sei nach wie vor kritisch, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. (AZ)