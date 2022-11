Fahrschülerin bei Motorradprüfung in Senden von Auto angefahren

Eine junge Motorradfahrerin wird bei ihrer Prüfungsfahrt durch Senden in einen Unfall verwickelt. Auf einer Abbiegespur fährt ein Auto auf, sodass sie stürzt.

In Senden ist eine Frau bei einem Auffahrunfall in Senden verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr die 25-jährige Motorradfahrerin am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, während ihrer Prüfungsfahrt auf der Kemptener Straße in Richtung Innenstadt. Zwischen der Anschlussstelle zur B 28 und der Inhofer-Kreuzung bekam die 25-Jährige vom Fahrlehrer per Funk die Anweisung, auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Ein nachkommendes Auto, das auf demselben Fahrstreifen unterwegs war, fuhr mit höherer Geschwindigkeit auf das Motorrad auf. Dabei stürzte die 25-Jährige, sie wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro. (AZ)