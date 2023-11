Falsche Microsoft-Meldung: Frau zahlt vierstelligen Betrag an Betrüger

Eine 51-Jährige aus Senden folgt den Anweisungen einer Meldung auf ihrem Laptop. Sie bemerkt erst zu spät, dass es Kriminelle auf ihr Geld abgesehen haben.

Eine Frau aus Senden ist auf eine falsche Microsoft-Meldung auf ihrem Laptop hereingefallen und hat Betrügern eine hohe Geldsumme überwiesen. Die 51-Jährige wollte sich nach Angaben der Polizei am vergangenen Mittwochnachmittag einen Film in einer Mediathek anschauen. Auf ihrem Laptop erschien eine Meldung, die angeblich von Microsoft stammte. In dieser wurde die Frau aufgefordert, eine Telefonnummer anzurufen, da ihr Laptop von einem Virus befallen sei.

Die Polizei Senden hat nach dem Vorfall Ermittlungen aufgenommen

Die 51-Jährige wählte die angegebene Rufnummer und sollte dann eine bestimmte Tastenkombination betätigen. Weiterhin sollte sie einen mittleren vierstelligen Betrag überweisen, damit der Virus entfernt wird. Die gutgläubige Frau überwies den Betrag und bemerkte erst im Nachgang, dass es sich um einen Betrug handelte. Die Polizei Senden hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)