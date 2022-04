Familienstreit in Senden eskaliert: Frau greift Polizisten an

Eine betrunkene 23-Jährige bedroht in Senden die Mutter ihres Freundes und greift dann Polizisten an, die sie zuvor selbst um Hilfe gebeten hatte.

Eine 23-Jährige hat in alkoholisiertem Zustand die Mutter ihres Freundes bedroht und ist anschließend auf Polizeibeamte losgegangen. Die Frau musste in Senden in Gewahrsam genommen werden. Laut Polizeibericht wurden Einsatzkräfte der Polizei Weißenhorn am Sonntag um 14 Uhr von der 23-Jährigen in ihre Wohnung gerufen. Sie bat um Hilfe, da sie Probleme mit ihrem Freund habe. Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass die junge Frau deutlich alkoholisiert und aggressiv war.

Die Frau griff Beamte der Polizei Weißenhorn an

Trotz Vermittlungs- und Beruhigungsversuche der Beamten bedrohte sie nach Angaben der Polizei die Mutter ihres Freundes und versuchte, diese anzugreifen. Als die Polizisten eingriffen, bespuckte und beleidigte die 23-Jährige sie. Beim Versuch, die Frau in Gewahrsam zu nehmen, wehrte sie sich vehement, sodass weitere Polizeibeamte gerufen werden mussten. Auch bei den weiteren gerichtlich angeordneten Maßnahmen griff sie die eingesetzten Beamten an, wobei ein Polizist leicht verletzt wurde. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)