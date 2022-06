Unbekannte haben mehrere Fensterrahmen am katholischen Pfarramt in Senden beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In Senden sind vier Fensterrahmen im katholischen Pfarramt demoliert worden. Laut Polizeibericht entstand der Schaden in der Nacht zum Mittwoch. Unbekannte beschädigten die Plastikummantelung der Rahmen an dem Gebäude in der Zeisestraße mit einem unbekannten Werkzeug. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Die Polizei Senden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, Hinweise zum Fall unter der Telefonnummer 07307/910000 zu melden. (AZ)