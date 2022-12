Senden

Fensterscheibe von Juweliergeschäft hält Einbrechern stand

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte versucht, in ein Juweliergeschäft in Senden einzubrechen. Der entstandene Sachschaden ist hoch.

Die Polizei ermittelt nach einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße in Senden. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die unbekannten Täter in der Nacht zum Samstag vergeblich, sich durch gewaltsames Einwirken auf die Schaufensterscheibe Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Die Scheibe wurde beschädigt und es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich, so die Polizei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Senden unter der Rufnummer 07307/91000-0 zu melden. (AZ)

