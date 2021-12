Senden

16:16 Uhr

Feuer zerstört einen Wohnwagen in Senden

Am Abend des Zweiten Weihnachtsfeiertages geriet ein Wohnwagen in Senden in Brand. Das Gefährt wurde komplett zerstört.

Am Sonntagabend hat ein 35-Jähriger gegen 19.30 Uhr der Polizei gemeldet, dass ein Wohnwagen in Brand geraten war. Der Wagen stand in der Erich-Rittinghaus-Straße auf dem ehemaligen Gelände der Uhrenfabrik. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung bestätigte sich die Mitteilung des Zeugen: Der Wohnwagen war in Vollbrand geraten. Der Wohnwagen im Wert von rund 5000 Euro wurde durch das Feuer vollkommen zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr Senden war mit etwa 20 Kräften am Einsatzort und konnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt, teilt die Polizei mit. (AZ/wis)

