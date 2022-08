Feuerwehreinsatz in Wullenstetten: Haus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Ein Keller in einem Wohnhaus in Senden-Wullenstetten ist komplett ausgebrannt. Das Gebäude ist jetzt nicht mehr bewohnbar.

In einem Wohnhaus in Sendener Stadtteil Wullenstetten ist am Donnerstagabend ein Kellerraum komplett ausgebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist das Gebäude nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand, jedoch wird der entstandene Sachschaden auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Mit 32 Kräften rückten die Feuerwehren aus Senden und Wullenstetten gegen 19 Uhr zum Brand in der Hudlerstraße aus. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt bei einem Trockner als Brandursache aus. (krom)