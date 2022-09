Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Kühlschranks

In der Alten Weberei in Senden sorgte starker Rauch für einen Feuerwehreinsatz. Grund dafür war ein brennender Kühlschrank.

Die Feuerwehr Senden und der Rettungsdienst sind am Montagabend ausgerückt. Grund war eine starke Rauchentwicklung in der Alten Weberei in der Illerwehrstraße. Die unter schwerem Atemschutz vorgehenden Feuerwehrleute entdeckten schnell die Quelle in der seit Jahren stillgelegten Werkhalle: Ein alter Kühlschrank war aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Gerät wurde mit Kleinlöschgerät abgelöscht und ins Freie gebracht. Ein Schaden dürfte mit Ausnahme des ohnehin unbrauchbaren Gerätes nicht entstanden sein. (wis)