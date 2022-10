Flohmarkt-Besucherin findet demoliertes Auto vor

Ein größeres Fahrzeug fährt in Senden den geparkten Wagen der Frau an. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagvormittag zwischen 10 und 12:30 Uhr parkte eine 71-Jährige ihren grauen Renault auf dem Festplatz in der Danziger Straße in Senden, um einen Flohmarkt zu besuchen. Als sie wieder zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr Auto hinten links drei tiefe Dellen aufwies und die Heckbeleuchtung gebrochen war. Vermutlich war der Schaden durch ein größeres, unbekanntes Fahrzeug verursacht worden. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, welche den Unfall möglicherweise beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 melden. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. (AZ)