Folgenschwerer Unfall ereignet sich auf der B28 bei Senden

Ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro an zwei Autos und Leitplanken: Das ist die Bilanz eines Unfalls bei Senden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Ein Unfall mit einem Schaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro hat sich am Samstagnachmittag auf der B28 ereignet. An der Anschlussstelle Senden fuhr ein 46-jähriger Autofahrer auf die autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraße in Richtung A7. Da vor ihm ein langsameres Auto war, wollte er es gleich überholen und wechselte noch im Bereich der durchgezogenen Mittellinie direkt auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er allerdings den von links hinten kommenden Wagen eines 31-Jährigen.

Es kam zu einer seitlichen Streifkollision zwischen den Fahrzeugen, in deren Folge der Geschädigte zunächst nach links gegen die Schutzplanke prallte und der Verursacher nach rechts. Der 31-Jährige schleuderte anschließend über die gesamte Fahrbahn nach rechts und krachte dort ebenfalls noch in die Schutzplanke.

Nach ersten Angaben blieben alle Beteiligten unverletzt. Jedoch entstand ein erheblicher Schaden an den Fahrzeugen und es wurden insgesamt rund 100 Meter Schutzplanke beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Schätzungen der Verkehrspolizei Günzburg auf insgesamt gut 40.000 Euro. Die Unfallstelle wurde durch das Technische Hilfswerk Neu-Ulm und die Feuerwehren Neu-Ulm und Pfuhl abgesichert. Auch die Autobahnmeisterei war vor Ort. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, über dessen Ausgang die Staatsanwaltschaft entscheiden wird. (AZ)