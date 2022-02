Frau fährt über rote Ampel und verursacht Unfall in Senden

An einer Kreuzung in Senden missachtet eine Autofahrerin eine rote Ampel, ihr Wagen prallt gegen den PKW eines Mannes. Beide werden dabei leicht verletzt.

Eine 33-Jährige hat in Senden eine rote Ampel missachtet und ist mit ihrem Auto gegen einen anderen Wagen gestoßen. Die Frau und der Fahrer des anderen Autos wurden dabei leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwochmittag an der Kreuzung Königsberger Straße/Berliner Straße. Die Frau fuhr von der Königsberger Straße aus in die Kreuzung ein, obwohl die Ampel auf rot war . Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit einem anderen Wagen, der auf der Berliner Straße fuhr und bei grün nach links in Richtung Aufheim abbiegen wollte.

Der Mann und die Frau mussten an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 11.500 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Senden im Einsatz. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (AZ)