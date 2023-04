Frau greift Polizisten in Senden an

In Senden wird die Polizei vom Rettungsdienst hinzugerufen, um eine Frau ins Krankenhaus zu bringen. Diese wehrt sich allerdings massiv.

Dieser Einsatz hatte es in sich: Eine 56-jährige Frau ist in Senden auf Polizeibeamte losgegangen. Die Beamten hatten vor, die Frau aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands in ein Krankenhaus zu bringen. Dieser Auftrag kam vom Rettungsdienst, der die Polizei hinzurief. Laut Polizeibericht wollte die 56-Jährige die Beamten jedoch nicht begleiten und leistete massiven Widerstand.

Frau tritt gegen Polizeibeamte und beleidigt diese

Die Frau griff demnach die Polizisten an und trat gegen die Beamten. Nach weiteren verbalen Beleidigungen konnte die Frau beruhigt werden, ohne dass die Polizeibeamten verletzt wurden. Die 56-Jährige wurde anschließend ohne weitere Vorkommnisse in ein Krankenhaus gebracht. Sie sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung entgegen. (AZ)