Frau ignoriert rote Ampel und verursacht Unfall in Senden

Ein Rotlichtverstoß hat auf einer Kreuzung im Norden von Senden eine heftige Kollision zur Folge. Ein Auto muss danach abgeschleppt werden.

Eine Autofahrerin hat in Senden eine rote Ampel missachtet. Das führte zu einer Kollision, bei der ihr Auto so stark beschädigt wurde, dass es nicht mehr fahrbereit war. Die 40-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Königsberger Straße in westliche Richtung. An der Kreuzung mit der Berliner Straße ignorierte sie nach Angaben der Polizei das Rotlicht. Ihr Auto stieß auf der Kreuzung mit dem Wagen einer 41-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. (AZ)