Frau verursacht Unfall beim Ausparken und fährt einfach weiter

Eine 53-Jährige prallt mit ihrem Auto in Senden gegen ein anderes Fahrzeug. Ein Zeuge beobachtet den Unfall, den die Frau allerdings erst später anzeigt.

Auf 1500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Freitag bei einem Parkrempler in Senden entstanden ist. Dem Polizeibericht zufolge wollte eine 53 Jahre alte Frau aus Neu-Ulm gegen 13.15 Uhr in einer Nebenstraße in Senden rückwärts ausparken. Dabei touchierte das Auto einen anderen geparkten Pkw und beschädigte diesen deutlich. Im Anschluss fuhr die Frau davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge konnte den Unfallhergang jedoch beobachten und verständigte die Polizei.

Ohne die Aussage des Zeugen hätte der Unfall nicht geklärt werden können

Die 53-Jährige ging später zur Polizeiinspektion Neu-Ulm, um dort den Unfall anzuzeigen. Sie konnte jedoch nicht sagen, welches Auto sie angefahren hatte. Da ohne die Aussage des Zeugen der Unfall nicht hätte geklärt werden können, wird gegen die Verursacherin wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. (AZ)