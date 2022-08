Frau wird in Senden von Softair-Kugeln getroffen

In Senden gerät eine Frau mit zwei Jugendlichen in Streit. Daraufhin beschießen die beiden offenbar die Frau mit einer Softair-Waffe und flüchten.

Eine 37 Jahre alte Frau ist im Bereich der Wielandstraße in Senden mutmaßlich von zwei Jugendlichen mit einer Softair-Waffe beschossen worden. Grund dafür war nach Angaben der Polizei wohl ein vorangegangener Streit, da die beiden Jugendlichen zunächst versucht hatten, eine Mülltonne umzutreten. Die Frau saß gerade auf ihrem Balkon, als sie dreimal von den Kugeln getroffen wurde. Sie verspürte dabei einen leichten Schmerz. Die hinzugerufenen Polizisten trafen die beiden Jugendlichen trotz einer Fahndung in der Umgebung nicht mehr an. (AZ)