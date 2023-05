Freie Wähler fordern mehr Sicherheit für Radfahrer in Senden

Die Fraktion im Stadtrat stellt zwei Anträge, in denen sie andere Regeln für Fahrradfahrer vorstellt. Die derzeitige Situation sei eine "Fehlleistung der Verwaltung".

Die Sendener CFW/FWG-Stadtratsfraktion will mehr Sicherheit für Radlerinnen und Radler. Die Kommunalpolitiker stellten deswegen folgende Anträge: „Die Querung des Geh- und Radwegs parallel zur Langen Straße über die Straße Am Stadtpark wird unverzüglich so geregelt, dass Fußgänger und Radfahrer auf dem Geh- und Radweg gegenüber dem Straßenverkehr bevorrechtigt sind." Zudem: "Diese Bevorrechtigung wird unverzüglich durch geeignete Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen dauerhaft manifestiert.“

Die Fraktion sieht an der angegebenen Stelle eine „nicht unerhebliche Gefahrenquelle“, seitdem die neue Straße Am Stadtpark zwischen Senden und Wullenstetten fertiggestellt worden ist und benützt wird. Es seien zwei Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ für die Radelnden aufgestellt worden. Was die Fraktion als Provisorium ansah, sei nun nach der Einbetonierung der Schilder eine Dauereinrichtung, was die Freien Wähler nicht akzeptieren wollen, zumal dieser Geh- und Radweg auch „ein viel begangener Schulweg zur Mittelschule und zur Wirtschaftsschule ist“. Auch der Kindergarten St. Martin liege an der Langen Straße.

Die CFW/FWG-Fraktion bezeichnet die oben angesprochene Regelung an der Straße Am Stadtpark als „Fehlleistung der Verwaltung“ und fordert deren Beseitigung.