Freigänger will teure Parfüms stehlen und wird erwischt

Ein Ladendieb entpuppte sich in Senden als Freigänger aus dem Gefängnis. Es war sein vorerst letzter Ausflug.

Ein Mann hat in einem Drogeriemarkt in Senden versucht, zwei hochpreisige Parfüms im Wert von mehreren Hundert Euro zu stehlen. Der Polizei zufolge wurde der 57-Jährige aus dem Raum Ulm am Samstagvormittag von Angestellten auf frischer Tat ertappt und bis zum Eintreffen der Streife festgehalten. Bei der Überprüfung seiner Personalien gab der Ladendieb wissentlich falsche Angaben an. Seine Identität konnte aber geklärt werden: Es handelte sich um einen Freigänger aus einer Justizvollzugsanstalt. Der Täter wurde daraufhin direkt in diese zurückgebracht. Sein Freigang wird ihm künftig verwehrt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls und der falschen Angaben seiner Personalien wurde eingeleitet. (AZ)