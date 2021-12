Senden

17:30 Uhr

Freude und Kritik: Plan für neue Sporthalle in Senden steht

Plus Der Neubau einer Sporthalle am Schulzentrum in Senden begleitet den Stadtrat schon länger. Nun wurde der Plan dafür verabschiedet – nicht ohne Kritik.

Von Angela Häusler

Über den Bebauungsplan "Dreifachturnhalle am Schulzentrum", der die Voraussetzung für den Neubau der Sportstätte an der Holsteinerstraße in Senden ist, wurde lange diskutiert – nun ist er beschlossene Sache. Mit großer Mehrheit ging der Plan am Dienstag durch. Linke und Grüne blieben aber bei ihrer Kritik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

