Friedhofsgebühren in Senden werden teurer

Lokal Die Stadt Senden macht mit den Friedhöfen zu viel Verlust - sogar das Landratsamt bemängelt dies. Nun gibt es Änderungen bei den Kosten und den Bestattungsarten.

Mehr Einnahmen für die Sendener Friedhöfe sind das Ziel der neuen Gebührensatzung, die der städtische Ferienausschuss in seiner jüngsten Sitzung bewilligt hat. Nur 50 Prozent beträgt der Deckungsgrad bei den Sendener Friedhöfen derzeit – ein Umstand, den das Neu-Ulmer Landratsamt bereits bei der Stadt bemängelte. Nun hat ein Fachbüro die Satzung aus dem Jahr 2011 überarbeitet und darin auch die neuen Bestattungsarten aufgenommen, die auf den örtlichen Friedhöfen künftig angeboten werden sollen.