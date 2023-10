Senden

25.10.2023

Frühes Aus bei "The Voice": So hat ein Sänger aus Senden den Auftritt erlebt

Verdiente Entspannung nach "The Voice of Germany": Nach dem Nervenkitzel der TV-Aufzeichnung gönnte sich Sänger David Schaefer ein Weißbier.

Plus Dave Schaefer aus Senden war Kandidat bei The Voice of Germany. Die Coaches konnte er nicht überzeugen, trotzdem hat sich der TV-Auftritt für ihn gelohnt.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Bill und Tom Kaulitz stecken die Köpfe zusammen. "Ich bin hin- und hergerissen", sagt Bill. Er zeigt auf seine Juroren-Kollegen bei der Fernsehshow "The Voice of Germany", wie um zu sagen: Der ist etwas für euch. Einige Hände nähern sich dem roten Buzzer, den die Profi-Musiker bei der Show drücken, wenn ihnen die Stimme des Sängers oder der Sängerin bei den "Blind Auditions" auf der Bühne zusagt. Erst dann dreht sich ihr Sessel in Richtung der Bühne. Bei Dave Schaefers Auftritt ringt die Jury sichtlich mit sich, während der 55-Jährige hinter ihrem die Bühne zum Beben brachte und das Publikum erfreute. Letztlich drückt niemand auf der roten Buzzer. Einige Tage nach der TV-Ausstrahlung ist Schaefer sogar fast froh über das frühe Aus bei der Show. Denn es haben sich andere Türen für ihn geöffnet.

"Du hast das ganze Publikum auf deiner Seite gehabt", sagte Tom Kaulitz nach Schaefers Auftritt. Mit Karohemd, dicken Stiefeln und langer Rocker-Mähne hatte der Musiker, der in Senden wohnt, den Rockklassiker "All Right Now" der britischen Band Free gesungen. Nach wenigen Takten hatte er Ronan Keating, Shirin David, Giovanni Zarrella und die Kaulitz-Brüder sowie das Fernsehpublikum in seinen Bann gezogen. Er wirkte souverän, gibt aber im Gespräch mit unserer Redaktion zu: "Ich habe schon auf Tausenden Bühnen gesungen, aber so nervös wie bei dem Auftritt war ich noch nie."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen