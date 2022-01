Führerschein-Fälschung fliegt in Senden auf

Als ein Autofahrer bei einer Kontrolle in Witzighausen ein Foto von seinem Führerschein zeigt, werden die Polizisten stutzig.

Auf einen gefälschten Führerschein ist die Polizei am Sonntagnachmittag in Witzighausen gestoßen. Eine Streife stoppte einen Autofahrer zur Kontrolle, weil auf dem Dach des Wagens ein großes Sofa festgezurrt war. Der 20-Jährige hatte keinen Führerschein dabei, zeigte aber eine Fotoaufnahme davon auf seinem Handy. Die Beamten wurden bei der Prüfung des Fotos stutzig, als sie an der Stelle, an der offiziell die ausstellende Behörde verzeichnet ist, die Wohnanschrift des Fahrers erkannten. Letztlich stellte sich heraus, dass sich der Fahrer einen gefälschten Führerschein besorgt hatte und dass dem Fälscher ganz offensichtlich ein entscheidender Fehler unterlaufen war. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet, er durfte nicht weiterfahren. Ebenso wurden Ermittlungen gegen den Halter des Fahrzeugs und den bislang unbekannten Fälscher eingeleitet. (AZ)