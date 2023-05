Für ihr Ehrenamt brennen die Feuerwehrleute in Senden

Plus Seit 150 Jahren gibt es die Freiwillige Feuerwehr Senden. Das Jubiläum bietet Zeit für einen Rückblick auf besondere Einsätze – und natürlich Anlass zum Feiern.

Es ist ein runder Geburtstag der besonderen Art: Seit 150 Jahren gibt es die Freiwillige Feuerwehr Senden. Das ist Anlass für die Wehr, ordentlich zu feiern – aber auch Gelegenheit, auf Einsätze der vergangenen Jahre zurückzublicken, die der heutigen Wehr besonders im Gedächtnis geblieben sind.

Tag und Nacht muss die Feuerwehr bereit sein, auf alle Situationen vorbereitet. "Wir sind immer als Erste vor Ort und gehen als Letzte", fasst der stellvertretende Kommandant Stefan Pflaum zusammen. Oft leisten die Einsatzkräfte vor Ort Erste Hilfe, und auch nach einem Unfall räumt die Feuerwehr noch auf. Das alles wird in der Hauptsache von Ehrenamtlichen gestemmt, zusätzlich zu Beruf und Familienleben.