Garagentor in Senden angefahren und geflüchtet

In der Nacht zum Sonntag hat ein Auto ein Garagentor angefahren – der Fahrer flüchtete. Laut Polizeiinspektion Weißenhorn spielte sich der Vorfall in Senden, im Krumbacher Weg, gegen 1 Uhr nachts ab. Einer Zeugenaussage zufolge könnte es sich um ein Taxi gehandelt haben. Der Fahrer sei zwar ausgestiegen, dann aber davongefahren. Am Garagentor entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weißenhorn unter Telefon 07309/96550 zu melden. (AZ)