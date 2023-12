Gasexplosions-Gefahr: Senden muss Bäume an der Kemptener Straße fällen

Die Wurzeln einiger Bäume in Senden drohen die Gasleitung zu beschädigen und müssen schnellstmöglich weg. Sie hätten dort nie gepflanzt werden dürfen.

Es ist ein Thema, das viele Stadtratsmitglieder in Senden traurig stimmt: Entlang der Kemptener Straße müssen einige Bäume gefällt werden – und das so schnell wie möglich. Zu groß sei die Gefahr, die von den Wurzeln ausgeht. Das Problem: Die Wurzeln von etwa 35 der Platanen zwischen dem Rathaus und der Bäckerei Brenner umschlingen die Wasser- und die Gasleitung teilweise. Schlimmer sei allerdings, dass die Hauptwurzeln der Bäume zwischen den beiden Leitungen wachsen und dadurch die Gefahr besteht, dass sie beide Leitungen auseinanderdrücken.

Senden muss schnellstmöglich handeln, um die Bevölkerung zu schützen

"Die SWU-Gas ist mit einer Gefahrenmeldung auf uns zugekommen", berichtete Stadtbaumeister Eberhard Koch in der Stadtratssitzung. Denn während ein mögliches Leck der Wasserleitung zwar schlecht sei, sei eine Beschädigung der Gasleitung deutlich dramatischer: Zu groß ist die Gefahr einer möglichen Gasexplosion. Weswegen Senden zum Schutz der Bevölkerung schnellstmöglich aktiv werden und die Bäume fällen muss.

Die Wurzeln einiger Platanen in der Kemptener Straße wachsen zwischen der Gas- und der Wasserleitung und gefährden die Leitungen. Foto: Stadt Senden

Aufgefallen sind die gefährlichen Entwicklungen bei der Reparatur der Wasserleitung. "Es besteht leider wirklich eine realistische Gefahr", sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf. "Auch wenn es nicht leicht fällt, so etwas überhaupt vorzuschlagen." Stadtbaumeister Koch ergänzte, dass die Wurzeln mittlerweile den Durchmesser eines Kinderkopfes und eine gewisse Sprengkraft entwickelt hätten. "Es tut mir wirklich um jeden einzelnen Baum leid, aber aktuell gehen wir davon aus, dass alle Bäume unisono für die Probleme verantwortlich sind", sagte Koch.

Die Bäume an der Kemptener Straße hätten so nie gepflanzt werden dürfen

Rückblickend hätten die Bäume an der Westseite der Kemptener Straße Anfang der 2000er Jahre so nicht gepflanzt werden dürfen. Schon damals hätten die Regelungen nicht erlaubt, Bäume so nah an den bereits bestehenden Leitungen zu platzieren. "Es ist wirklich nicht nachvollziehbar, wieso das passiert ist", sagte Bürgermeisterin Schäfer-Rudolf.

Stadtrat Helmut Meisel (Die Grünen) regte an, ob man die Bäume nicht mit ihren Wurzeln entfernen könne. Doch das sei laut Koch "eine Operation am offenen Herzen", die im Großteil der Fälle nicht gelinge. "Und es könnte sein, dass man dadurch die Leitungen schon verletzen würde."

Lesen Sie dazu auch

Für die Bäume an der Kemptener Straße gibt es keine andere Lösung

Auch Rainer Strobls (CSU) Frage, ob man nicht warten könne, bis die Kemptener Straße wegen des Einbaus der Fernwärmeleitung ohnehin neugestaltet werde, musste Koch verneinen. "Da geht die SWU nicht mit", erklärte er. Das Problem sei, dass man hier noch am Anfang der Planungen stehe und nicht zeitnah loslegen kann. "Ein Baustart im Februar wäre okay gewesen, aber so sind uns zum Wohle der Bevölkerung die Hände gebunden."

Bürgermeisterin Schäfer-Rudolf betonte, dass man die Verantwortung nicht übernehmen könne, sobald ein kleines Risiko da sei: "Wir müssen jetzt auf die Gefahr reagieren." Und das soll "sehr, sehr schnell" passieren: Schon im Januar sollen die Bäume gefällt werden, sobald sich eine geeignete Firma findet. Die Stadt arbeitet jedoch auch an einer Lösung, um übergangsweise zumindest für ein wenig Grün zu sorgen und denkt über die Pflanzung von Büschen nach. Bei der Neuplanung der Straße wolle man dann einen Streifen definieren, auf dem auch große Bäume wachsen können. Am Ende stimmten alle anwesenden Mitglieder des Stadtrats "schweren Herzens" zu, die Bäume an der Kemptener Straße zu fällen.