Gefährliche Stelle: Großes Loch klafft in einem Gehweg in Senden

Über eine gefährliche Stelle an einem Gehweg ist die Sendener Polizei informiert worden. Die Beamten staunten vor Ort nicht schlecht.

Über ein großes Loch in der Asphaltdecke eines Gehwegs in Senden ist die Polizei am Mittwoch informiert worden. Vor Ort - auf Höhe der Kirchensteige und der Heinrich-Heine-Straße - staunte die Streife nicht schlecht: Die Beamten fanden tatsächlich ein Loch mit einer Fläche von zwei Quadratmetern und einer Tiefe von bis zu dreieinhalb Metern vor. Wie es zu der gefährlichen Stelle kam? Vermutlich war eine Unterspülung der Grund für das Loch. Der städtische Bauhof kümmerte sich um die weiteren Maßnahmen. (AZ)