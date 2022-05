Geparktes Auto in Senden angefahren: 1500 Euro Schaden

Ein unbekanntes Fahrzeug ist im Buchenweg in Senden gegen einen Fiat Spider geprallt, der Verursacher flüchtete anschließend. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Senden ist ein geparktes Auto an der Front und an der Motorhaube beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei war ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Fiat Spider geprallt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 20.45 Uhr in der Buchenstraße auf Höhe Hausnummer 46. Die Schadenssumme wird auf 1500 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (AZ)