Geparktes Auto wird in Senden massiv beschädigt

Zerkratzter Lack und Dellen im Kofferraumdeckel: Eine oder mehrere unbekannte Personen richten an einem blauen BMW in Senden einen hohen Schaden an.

Auf mehrere Tausend Euro beläuft sich nach Angaben der Polizei der Schaden, den Unbekannte an einem geparkten Auto in Senden angerichtet haben. Im Zeitraum von vergangenen Montag bis Mittwoch ereignete sich dem Polizeibericht zufolge die Tat in der Feldstraße in Senden. Der im Hof des Anwesens geparkte blaue BMW wurde an der kompletten linken Fahrzeugseite und der Motorhaube mehrfach zerkratzt. Außerdem wurde der Kofferraumdeckel eingedellt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Rufnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

