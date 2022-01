Große Aufregung nach Auffahrunfall an der B28 bei Senden

Ein Auto prallt an einer Ampel bei Senden gegen einen anderen Wagen. Unfallbeteiligte sind zunächst besorgt, weil sich in einem Auto ein Baby befindet.

Ein Auffahrunfall hat sich am frühen Samstagnachmittag an der Anschlussstelle Senden der B28 ereignet. Zunächst war die Aufregung groß, da sich in einem der beteiligten Autos ein gerade einmal zwei Wochen altes Baby befand.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei an der Ampelkreuzung auf der südlichen Seite der Anschlussstelle. Zunächst mussten mehrere Fahrzeuge, die von der Bundesstraße abfuhren, bei Rotlicht anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, rollte der Verkehr langsam wieder an. Dann kam es allerdings erneut zu Stockungen. Dies bemerkte ein 25 Jahre alter Autofahrer zu spät und stieß mit seinen Mercedes leicht gegen den Wagen davor.

Unfall in Senden: Zwei Wochen alter Säugling bleibt unverletzt

Obwohl nur geringer Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an den verkratzten Stoßfängern entstand, war die Aufregung laut Polizeibericht groß, da im geschädigten Auto ein Säugling mitfuhr. Der sofort verständigte Rettungsdienst konnte die Eltern beruhigen, da das Baby glücklicherweise unverletzt blieb. Bei den Eltern aber setzten Nackenschmerzen ein, weshalb gegen den Mercedesfahrer ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet wurde. (AZ)