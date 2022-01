Große Hunde an die Leinen: Senden ändert Regeln für Tierbesitzer

Plus In Senden regelt eine Verordnung, wo und wie sich Hunde bewegen dürfen. Diese wird nun geändert. Wo die Leinenpflicht nun nicht mehr gilt.

Wo und wie sich Hunde in der Illerstadt bewegen dürfen, regelt eine entsprechende Verordnung. Nun beschloss der Stadtrat, welche Bestimmungen künftig für große Hunde und Kampfhunde gelten. Das müssen Hundebesitzer beachten.