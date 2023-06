Haben Unbekannte von einer Brücke Gegenstände auf die B28 geworfen?

Die Polizei verdächtigt drei bislang unbekannte Personen bei Senden, Gegenstände auf die B28 geworfen zu haben und sucht weitere Zeugen.

Bei Senden haben vermutlich drei unbekannte Personen Gegenstände von einer Brücke auf die B28 geworfen. Laut Polizei war der 20-jährige Autofahrer am Freitag um kurz nach 7 Uhr auf der B28 in Richtung Ulm unterwegs, als er auf einer über der B28 verlaufenden Brücke drei Personen sah. Beim Unterfahren der Brücke nahm er einen Schlag an der Windschutzscheibe wahr und stellte kurz darauf einen Schaden fest.

Die Polizei hat den Verdacht, dass die Personen einen Gegenstand von der Brücke geworfen haben könnten. Eine sofortige Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919311 zu melden. (AZ)