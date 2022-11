Handfester Streit in Sendener Bistro: Polizei ermittelt

Ein Mann sagt gegenüber der Polizei, drei Männer hätten ihn in einem Bistro in Senden geschlagen. Wer die beschuldigten Männer sind, ist allerdings unklar.

In einem Bistro in der Kemptener Straße in Senden ist es am Samstagabend gegen 20.25 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen, an der mehrere Männer beteiligt gewesen sein sollen. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 44-Jähriger mit mehreren Personen in einen Streit.

Der Bistro-Besucher gab gegenüber der Polizei an, von mindestens drei Männern geschlagen worden zu sein. Warum es zum Streit kam oder wer die Männer sind, ist bislang nicht geklärt. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Angreifern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)