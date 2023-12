Heckenbrand greift auf Auto über

Ein Kurzschluss hat offenbar ein Feuer in Senden ausgelöst. Auch ein Auto wurde dabei beschädigt.

Eine Hecke ist im Maderholzweg in Senden am Donnerstag in Brand geraten. Die Polizei vermutet, dass ein Kurzschluss einer Zeitschaltuhr, die entlang der Hecke verlegt wurde die Ursache für den Brand sein könnte. Noch bevor der Hauseigentümer das Feuer löschen konnte, griffen die Flammen dieses auf ein geparktes Auto über. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 5000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (AZ)