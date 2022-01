Heizlüfter brennt in Senden: Frau verhindert größeren Schaden

Eine Frau aus Senden bemerkt, dass bei ihr im Bad ein Heizlüfter brennt. Sie kannw das Gerät nach draußen bringen, verletzt sich dabei allerdings.

Zahlreiche Feuerwehrleute sind am Dienstagnachmittag wegen eines Brandes in Senden ausgerückt. Das Ausmaß war glücklicherweise nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Wie die Polizei mitteilt, hat eine 64 Jahre alte Frau leichte Verletzungen erlitten, als sie einen brennenden Heizlüfter aus dem Haus brachte. Gegen 15.35 Uhr hatte sie den Alarm des montierten Rauchmelders bemerkt. Als sie ins Badezimmer kam, sah sie den Heizlüfter brennend am Boden liegen und brachte diesen umgehend nach draußen, wodurch sie größeren Schaden verhindern konnte.

Dabei verletzte sich die Frau allerdings, sie musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Feuerwehr Senden kümmerte sich um Reste des Heizlüfters und schloss den Einsatz ab. (AZ)