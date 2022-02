Senden

vor 52 Min.

Hohe Ausgaben, wenig Einnahmen: Sendens finanzielle Lage ist angespannt

Plus Die Mehrheit der Stadträte stimmt für den Haushaltsentwurf mit einem Volumen von 69 Millionen Euro. So richtig zufrieden scheint aber niemand mit dem Zahlenwerk.

Von Angela Häusler

Mit drei Gegenstimmen hat der Sendener Stadtrat am Dienstag den kommunalen Haushaltsplan genehmigt. Wie berichtet, sieht er ein Gesamtvolumen von 69 Millionen Euro vor. Rund 19 Millionen Euro kosten die heuer geplanten Investitionen, in den Folgejahren werden die Summen noch höher sein. Die hohen Ausgaben bei mäßiger Einnahmenseite thematisierten denn auch fast alle Fraktionen in ihren Haushaltsreden. Die Grünen sprechen von "Realitätsverlust". Auch die Fraktionen, die am Ende für den Entwurf gestimmt haben, tun sich schwer mit dem Zahlenwerk.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen